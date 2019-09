Exclusief voor abonnees "Bij elke stap die ik zet met deze mechanische knie, denk ik aan die belofte" BRIEF VAN DE WEEK 11 september 2019

00u00 0

Het nieuwe seizoen van 'Over Winnaars' is weer van start gegaan op tv. Twee jaar geleden was het Hannelore Vens die de spits afbeet door op twee beenprotheses de Machu Picchu te 'overwinnen'. Heel het land stond in rep en roer toen bekend werd dat de protheses waarmee Hannelore deze prestatie had neergezet, terug naar de fabrikant moesten. Q-Music slaagt er via crowdfunding in om de nodige 90.000 euro bijeen te krijgen voor Hannelore.

Ook minister De Block vond het nodig om op de kar te springen door te laten publiceren dat de terugbetaling van de microprocessor protheses in 2018 geregeld zou worden. Deze persberichten van 8 september 2017 kan je online nog steeds nalezen (wat ik regelmatig doe).

Ik vind mezelf ook een 'overwinnaar', al ben ik nooit op tv geweest.

Mijn linkerbeen werd geamputeerd toen ik eenentwintig jaar was. Nu ben ik tweeënzestig.

Ik heb na mijn amputatie met een mechanische knie leren stappen, sinds 1982 ben ik voltijds aan het werk met deze knie, ik ben getrouwd en ik ben bevallen van mijn kinderen met deze knie, maar ik kreeg ook nek- en rugklachten, een chronisch ontstoken achillespees en een herniaoperatie door deze knie, dit alles door het zware werk dat deze mechanische knie van mijn lichaam vergt.

Mevrouw de minister, u kunt wel voorkomen dat ik met deze knie ook nog met pensioen ga. Want dan zal ik al snel in een rolstoel moeten zitten omdat het gevaar om te vallen te groot is.

Bij elke stap die ik zet met deze mechanische knie, zijn mijn gedachten bij u en uw belofte van 8 september 2017, de belofte om de terugbetaling van computergestuurde knieën in 2018 te regelen. De dag van uw belofte is nu twee jaar geleden. Wordt het niet stilaan tijd om uw belofte na te komen?

Martine Nuyts, Tessenderlo

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Hannelore Vens