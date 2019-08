Exclusief voor abonnees "Bij elke auto die passeerde, begon ik te roepen" Vrouw die zes dagen vastzat 01 augustus 2019

"Niemand zal me vinden. Ik ga hier sterven." Dat spookte door het hoofd van Marie 'Corine' Bastide (45), hier samen met haar vriend David. De Luikse overleefde zes dagen in haar gecrashte auto, die in een metersdiepe gracht was beland aan een drukke rotonde. "Honderden auto's hoorde ik voorbijrijden. Telkens begon ik te roepen. Af en toe hoorde ik ook sirenes van ambulances. 'Ze zijn daar, ze komen me redden', dacht ik dan telkens. Maar ze reden verder. In de verte hoorde ik hun sirenes uitdoven."

