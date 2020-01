Exclusief voor abonnees "Bij Club nog twee maand Robbie te eten gegeven" Henk Houwaart belandde in 1969 met hem bij Club Brugge 27 januari 2020

00u00 0

Henk Houwaart maakte samen met Rensenbrink in 1969 de overgang van Nederland naar Club Brugge. Met zijn Haagse branie nam Houwaart de rustigere Rensenbrink op sleeptouw: "We reden met de auto achter elkaar om ons contract te gaan tekenen in Brugge. Robbie heeft nog twee maand bij mij thuis gewoond toen. Robbie was al met Corrie, maar nog niet getrouwd. Mijn vrouw heeft toen twee maand voor eten en drinken gezorgd. Ik zei: 'Geen probleem, wij hebben wel een mondje te eten.' En we reden samen op en af als we naar Nederland gingen, dan stopten we al eens in Sluis om te wandelen en te eten. Hij was een toffe jongen. Club heeft veel te danken aan ons. We waren al profs en hebben Club zo professioneler gemaakt. In ons eerste seizoen samen wonnen we al de Beker van België. Als voetballer leek hij wat op Johan Cruijff, hij passeerde makkelijk twee à drie man en scoorde vlot. Ik heb alleen maar mooie momenten met hem gekend." (BF)

