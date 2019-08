Exclusief voor abonnees "Bij Cagliari bewijzen dat Inter verkeerd was" Nainggolan 06 augustus 2019

De deal is rond: Radja Nainggolan (31) keert terug naar oude liefde Cagliari. Honderden fans stonden hem afgelopen weekend op te wachten op de luchthaven, de terugkeer van de middenvelder maakte duidelijk wat los op Sardinië. De verloren zoon werd er onthaald als een held. Met de nodige gezangen, met het nodige geduw en getrek ook. Agenten moesten de ex-Rode Duivel begeleiden. Nainggolan legde vandaag zijn medische testen af bij de club waar hij tussen 2010 en 2014 groot werd. De middenvelder trainde ook al een eerste keer mee. Zijn keuze viel op Cagliari om familiale redenen. Vrouw Claudia, afkomstig van het eiland, vecht momenteel tegen kanker. Haar herstel komt op de eerste plaats, dicht bij familie en vrienden. "Ik ben blij dat ik naar huis terug kan keren", zei Nainggolan. "Ik heb deze deal proberen door te drukken en dat is oké. Op dit moment heb ik andere prioriteiten en daarom was het gemakkelijk om te kiezen voor Cagliari. Nu ga ik gewoon weer voetballen en bewijzen dat Inter verkeerd was om me te laten gaan."

