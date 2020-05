Exclusief voor abonnees "Bij al onze tranen hoort ook een glimlach" Één jaar na de dood van Julie Van Espen: hartsvriendinnen halen herinneringen op 02 mei 2020

"Iedereen kent Julie als 'het meisje dat werd vermoord'. Maar wij willen met de wereld delen hoe mooi ze in het leven stond." Dat zeggen Monique Theunissen (24) en Claire Van Roey (23), twee hartsvriendinnen van Julie Van Espen. Een jaar nadat ze afscheid van haar moesten nemen, schrijven ze haar daarom een open brief. "Er zijn natuurlijk momenten, dagen waarop het minder gaat en je triest bent", vertellen ze. "Dat intense gemis, dat zo ineens kan komen opzetten, valt niet eens te omschrijven, het lijkt soms op gek worden in jezelf. Maar: bij de tranen hoort altijd ook een glimlach. Fietsen en naar de lucht kijken en beseffen dat onze liefste Jul er niet meer is, maar meteen daarna glimlachen, omdat je wéét hoe excited Julie zou zijn, mocht ze die lucht kunnen zien, omdat je wéét hoe mooi zij de natuur vond, wéét hoezeer ze zou hebben genoten van het prachtige weer in april en wéét dat ze het geweldig zou hebben gevonden dat er nu zo weinig auto's rijden op de weg."

