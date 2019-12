Exclusief voor abonnees "Bierlobby houdt leeftijdsgrens te laag" 09 december 2019

Efficiënte maatregelen tegen alcoholgebruik bij jongeren, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar, worden tegengehouden door de bierlobby. Dat zegt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol VAD. Ook minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) toont zich echter geen voorstander. "Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker", argumenteert zij. Die redenering klopt niet, klinkt het bij het expertisecentrum. "In Nederland had men vijf à tien jaar geleden veel meer comazuipers dan vandaag. Tot ze de leeftijdsgrens hebben opgetrokken. Toen is het aantal wel degelijk gedaald", legt Geirnaert uit.

