'Bezorgde' inbreker ontmaskerd: "Hoe gaat het met het zieke vrouwtje?" 09 mei 2018

Een 45-jarige man moet voor 37 maanden de gevangenis in nadat hij op een laffe manier inbrak in de buurtwinkel waar hij zelf klant was. R.B drong in het holst van de nacht de zaak in Torhout binnen en trof daar de doodsbange 65-jarige winkelier aan. Hij verblindde de man met een zaklamp. "Gilbert, kruip in je bed en doe de lakens over je hoofd. Geef geen kik, anders maak ik je een kopje kleiner. Hoe gaat het trouwens met je vrouwtje? Is ze nog steeds ziek?" Voor winkelier Gilbert was het een bijzonder akelige gedachte dat de inbreker een bekende was. Bij de inbraak werd 7.000 euro cash en voor 3.000 euro aan sigaretten gestolen. Omdat R.B. die nadien aan dumpingprijzen verkocht in de buurt, kwam de politie hem snel op het spoor. Hij moet nu 37 maanden brommen. De winkelier maakt dat niet meer mee. De man overleed minder dan een jaar na de overval van eind januari 2017. (JHM)

