"Bezoek aan kine moet volstaan" na botsing met seingever

Pech voor Wout van Aert, gisteren. Op 68 kilometer van de finish - tussen de Kluis- en de Knokteberg in - botste de kopman van Veranda's Willems op een mobiele seingever ter hoogte van een verkeersremmer. "Vijfhonderd meter eerder passeerden we een identieke verkeersremmer", legt Van Aert uit. "Toen kozen een aantal renners ervoor om op het fietspad te blijven en zo een pak plaatsen te winnen. Ik wou hetzelfde doen en achter de mobiele seingever door rijden, om me op die manier goed te positioneren richting de belangrijke Côte de Trieu. Maar die man schrok en zette een stap achteruit, waardoor ik er pardoes op knalde." Een ferme tuimelperte van zowel Van Aert als de seingever in kwestie. De veldritwereldkampioen kroop snel recht en werd met de hulp van ploegmaat De Bie opnieuw naar voren gebracht. "Ik zag nog jongens van BMC en Trek op kop rijden, dus ik was nog niet uit koers geslagen. Tot ik aan de voet van de Kortekeer ook nog eens lek reed en ik helemaal in verloren positie verzeilde. Ik heb dan maar besloten om de knop om te draaien en rustig binnen te bollen." Zowel bij Van Aert als bij de seingever bleef de lichamelijke schade beperkt. Deze laatste kwam er vanaf met enkele schrammen in het aangezicht, Van Aert had na afloop alleen wat last van een pijnlijke rug. "Die heeft een ferme duw gehad. Maar een bezoek aan de kine moet volstaan om zondag paraat te zijn voor de Ronde." (DNR)

