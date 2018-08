"Bewust trager vertrokken, maar helaas" EK ZWEMMEN IN GLASGOW | Lecluyse 6de in finale 200m school 08 augustus 2018

Fanny Lecluyse streed in de finale van de 200m school niet mee voor de medailles. Ze tikte als zevende aan - later gecorrigeerd naar de zesde tijd door de diskwalificatie van Chloe Tutton - in een behoorlijke 2:26.01. Iets minder scherp dan in de halve finale met 2:25.76. Het tactisch plan voor de finale liep niet naar wens. Lecluyse: "Ik vertrok bewust trager in de hoop sneller te eindigen, maar dat is niet gelukt. Deze tijd ben ik nu waard". Lecluyse onthoudt haar beste plek ooit in een EK lange baan en haar limiet voor het WK volgend jaar in Gwangju: "Ik zal me nu ook in alle rust kunnen voorbereiden omdat ik afgestudeerd ben. Het kan dan alleen beter." Volgens haar trainer Horatiu Droc moet ze in Gwangju haar besttijd van het WK in Kazan 2015 (2:23.77) halen. Vandaag zwemt Lecluyse haar laatste EK-nummer, de 50m school. Droc: "Ik verwacht dat ze daarin de finale haalt." (BF/LWK)

