"Bewust geïnvesteerd in 'muziekbox' zonder scherm" Jasmine Coen (40) 09 januari 2019

00u00 0

Als bewust alleenstaande moeder had Jasmine zich voorgenomen om haar zoontje Wilson (2) niet te snel voor het scherm te zetten. "Ik ging mijn kind wel zelf kunnen entertainen, dacht ik." Toch bleek het soms de gemakkelijkste optie om te kunnen koken of in de douche te springen zonder gezelschap. Wilson kijkt elke dag zowat anderhalf uur televisie.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN