"Bewijzen dat we derde plaats waard zijn" Ochoa 09 april 2019

Beste man bij de Rouches: doelman Guillermo Ochoa - het is veelzeggend. De Mexicaan was mans genoeg om te reageren na de 4-0-nederlaag. "In vijf minuten veranderde alles", zuchtte hij. "De 1-0 was 'un coup dur'. Een ongeluk, het kan iedereen gebeuren. Wat ik zei tegen Zinho? Dat iedereen achter hem staat - we moeten hem beschermen. Hun tweede doelpunt kwam veel te snel. Het werd moeilijker voor ons, terwijl Club Brugge steeds beter werd. Ze wonnen de luchtduels, waren sterker één tegen één. Als je 3-0 achterstaat aan de rust, is dat een mentale tik. Kijk, in het voetbal kan je niet alle dingen controleren. Ook al werk je tijdens de week op bepaalde dingen. Soms gebeurt er iets onverklaarbaars. Er valt niets af te dingen op hun overwinning. Dit was een heel slechte avond voor ons. We zijn triest, maar we zullen doorgaan in de komende wedstrijden. We willen bewijzen dat we die derde plaats waard zijn. De thuismatchen die eraan komen worden belangrijk." (FDZ)

