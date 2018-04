"Bewijzen dat we beter zijn dan Gent" Leko 07 april 2018

En of Club Brugge morgen voor een grote uitdaging staat. De Bruggelingen kunnen na drie nederlagen op rij afrekenen met een slechte reeks in de Ghelamco Arena én een rechtstreekse concurrent zo goed als volledig uittellen in de titelstrijd. "Dit is voor ons de moeilijkste match", aldus Ivan Leko gisteren. "We staan voor negen finales die allemaal even belangrijk zijn, maar winnen in Gent is een mooie uitdaging. We willen tonen waarom we negen punten voor staan op de concurrenten en bewijzen dat we beter zijn in Gent. Voor hen is dit dé match van het jaar, maar ik merk dat ook mijn spelers enorm gemotiveerd en gedreven zijn om de drie punten te pakken." Sinds de beslissende 1-4-zege in Gent, waarmee Club in 2016 een grote stap richting de landstitel zette, kon blauw-zwart niet meer winnen bij de Buffalo's. De Bruggelingen gingen achtereenvolgens met 2-0, 2-1 en 2-0 onderuit. (TTV)

