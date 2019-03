"Bewezen dat we play-off 1 verdienen" Odjidja 18 maart 2019

00u00 0

Vadis Odjidja mag zich best op de borst kloppen voor de manier waarop hij AA Gent vanuit een aartsmoeilijke positie naar play-off 1 heeft geleid. "Met de kwaliteiten die we hebben, hadden we eigenlijk niet zo in de problemen mogen komen", vindt Odjidja. "Over heel het seizoen hebben we te veel ups en downs gekend. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Maar toen we met de rug tegen de muur stonden, hebben we laten zien wie we zijn. We zijn er mooi en goed uit gekomen. We moesten bewijzen dat we verdienden in play-off 1 te geraken. Dat hebben we ook gedaan, tegen moeilijkere tegenstanders."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen