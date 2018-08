"Bevestiging dat ik grote koersen kan rijden" Van der Poel (2de) 13 augustus 2018

Mathieu van der Poel kon wel leven met zijn zilveren medaille: "Ik ben tevreden over mijn prestatie en de tweede plek. Mijn benen waren niet meer top, maar dat gold voor iedereen. Mijn enige fout was dat ik iets te lang wachtte in de sprint. Het moment dat ik erover wil gaan, komt Van Aert ook van achteruit en moet ik aan de andere kant beginnen te sprinten. Maar ik weet niet of ik Trentin had kunnen kloppen. Hij is een grote naam als je ziet wat hij al allemaal gewonnen heeft. Hij had ook nog een Italiaan voor hem rijden, uiteindelijk was hij de sterkste." Van der Poel vond het wel bijzonder om samen met zijn crossrivaal Van Aert de finale van het EK te rijden: "Straf dat we er beiden bijzitten. Volgend jaar wil ik een paar grotere koersen rijden, dit EK is een bevestiging dat het moet kunnen." (BF)

