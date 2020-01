Exclusief voor abonnees "Bevangen door de stress" 22 januari 2020

De score was strenger dan de match op de baan aantoonde, maar toch kwam die 2-6, 1-6 tegen Fiona Ferro (WTA 63) aan bij Alison Van Uytvanck (WTA 47). "Dit is teleurstellend", gaf de Brabantse toe. "In het begin had ik het moeilijk om ontspannen te tennissen, ik was wat bevangen door de stress." Dat Van Uytvanck nog geen zege kon boeken op Melbourne Park en nu tegen een op papier mindere tegenstandster daartoe een kans had, droeg bij tot die extra druk. "Zij heeft één van de beste matchen gespeeld die ik ooit gezien heb", wist 'Ali', die de voorbije twee weken door een fikse verkoudheid amper aan trainen toekwam. "Ik wil nu eerst fysiek weer sterker worden, want daarna komt er een groot blok van toernooien aan." (FDW)

