"Betere terugkeer bestaat niet"

Club Brugge zal ongetwijfeld gegniffeld hebben. Uitgerekend Joseph Akpala, die anderhalve maand lang zijn conditie op peil hield bij blauw-zwart, diende Anderlecht een mokerslag van jewelste toe. "Een betere terugkeer kon ik mij niet wensen. Dit voelt fantastisch. Hier hoor ik te zijn." Akpala opende de score met een echte 'Akpala-goal' - de aanvaller zette goed druk en dwong Van Crombrugge tot een fout. Vervolgens had hij méér dan een voetje in de 2-0 van Jonckheere. "Met Joseph komt er echt iemand binnen in de kleedkamer", aldus Jonckheere. "Ik zie geen verschil met toen hij vertrok bij ons. Hij is fit, daar hoeft niet aan getwijfeld te worden." Coach Ingebrigtsen: "Joseph is de perfecte aanwinst op het juiste moment. Vandaag was hij gewoon héél erg goed. Bovendien is hij op training én in de kleedkamer heel belangrijk." (TTV)

