Exclusief voor abonnees "Beter mijn kans gewaagd bij Etienne" Daphné verlaat zelf boer Gerard 05 november 2019

Een verrassing van formaat in 'Boer zkt vrouw: De wereld rond' gisteravond: Daphné (41, rechts) wachtte het keuzemoment niet af en besloot zelf om boer Gerard (43) te verlaten. "Ik was zó opgelucht toen ik de boerderij verliet... Ik kon weer ademen", vertelt ze in 'Dag Allemaal'. En hoewel ze het eerst helemaal zag zitten, kwam Daphné al snel tot het besef dat er niet meer in zat. "Eigenlijk de eerste dag al. Want Gerard had toch een aantal steken laten vallen. De lakens van de bedden waren niet bepaald proper. En dat hij zijn spaghettisaus zo hard had laten aanbranden, baarde me toch zorgen. Ik had veel beter mijn kans gewaagd bij boer Etienne."

