"Beter met vrienden op café dan alleen voor een scherm" 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Stoppen met alcohol? Een glas wijn of bier is juist cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid, blijkt uit onderzoek van de Britse Oxford-Universiteit. "(Matige) drinkers hebben meer vrienden en een rijker sociaal leven. En dat houdt ons gezond."

Vriendschappen

Volledig akkoord met de stelling dat alcohol ons meer vriendschappen bezorgt. Drinken met maten is één van de leukste dingen in het leven.

Raf Janssens

Persoonlijk

Het is beter met je vrienden een glas wijn of bier te gaan drinken in een café, dan voortdurend op sociale media te zitten - alleen voor dat scherm. Virtuele contacten zijn er vaak onpersoonlijk, fake en onverschillig.

Jo Stassijns

Met mate(n)

Ik drink met mate en heb veel maten!

Stan Lowette

Conclusie

Vlaanderen blijft alvast bestaan.

Fawzi Andolsi

Gezelschap

Dikke zever, gezelschap hebben is goed voor onze gezondheid, niet de alcohol. Wat een onderzoek, gelukkig is het niet gefinancierd met ons belastinggeld.

Jens Vranckx

Harddrugs

De commentaar van Dieter Dujardin geeft aan dat de redacteur zich niet bewust is van de draagwijdte van het consumeren van alcohol. Dat alcohol endorfine vrijmaakt in de hersenen is juist, maar dat doen nog veel andere belevenissen. Het promoten van alcohol is even verwerpelijk als het promoten van alle andere roesmiddelen. Alcohol is en blijft een harddrugs. Wetenschappelijk onderzoek heeft ook bewezen dat alcohol schade aanricht vanaf de minste inname. Zo ziet u maar hoe relatief en genuanceerd er moet omgegaan worden met informatie.

M.V.P., Oudenaarde

Misselijk

Alleen al het lezen van de titel maakt me misselijk. Als lid van AA wil ik graag alle mensen die het hiermee eens zijn vriendelijk uitnodigen om eens een open vergadering bij te wonen.Uit onze getuigenissen zal al snel blijken hoeveel succes en plezier de alcohol ons heeft gebracht. Het gaat hier over matig gebruik, hoor ik je al zeggen. Geen enkele alcoholist is begonnen met overmatig gebruik. Duivel alcohol gaat heel stilletjes te werk. Wordt het niet stilaan tijd dat we alcohol bij zijn ware naam noemen? Het is en blijft een harddrug die al talloze mensenlevens en hun omgeving heeft verwoest. Laat me dit artikel, voor mijn eigen gemoedsrust, dan maar als goedkope reclame aanschouwen.

Naam en adres bekend

Betaald

Hoeveel heeft AB InBev betaald voor die studie? Of was het Carlsberg of Heineken?

Joeri Hoste

Naar het klooster

Pilaarbijters die alles slecht en ongezond vinden, zijn nooit leuke mensen. Je moet nu bijna naar het klooster gaan om een sigaar te roken, een dikke biefstuk te eten met een lekkere wijntje en een cognac bij de koffie. In deze verzuurde maatschappij bots je overal op dat opgestoken vingertje.

Patrick Morel