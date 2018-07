"Beter met boormachine overweg dan potje nagellak" 14 juli 2018

Zij hebben ballen aan hun lijf

Een miss moet alleen maar mooi en braaf zijn? Niet meer van deze tijd. Tegenwoordig hebben ze ballen aan hun lijf. Zo werkt Donna de Graef (23) uit het Antwerpse Sint-Katelijne-Waver overdag in het vleesbedrijf van haar familie. "In een witte schort neem ik rundvlees onder handen." Na haar uren werkt Donna in bijberoep als schoonheidsspecialiste in haar eigen zaak. "Ik ga elke dag van 'vlees en bloed' naar 'glitter en glamour'. But I love it!"

