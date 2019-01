"Beter korte pijn dan dagen stilliggen" Bakkerij betaalt hackers tienduizenden euro's 15 januari 2019

Bakkerijspecialist Ranson uit het West-Vlaamse Stasegem is het slachtoffer geworden van cybercriminelen. Hackers hadden voor het weekend alle 52 servers van het bedrijf platgelegd, waardoor 325 mensen niet aan de slag konden. De daders eisten losgeld, te betalen in de cryptomunt bitcoin. "We kozen voor de korte pijn en betaalden", zegt gedelegeerd bestuurder Bruno Ranson. "Flink wat tienduizenden euro's, zelfs. Maar het is geen optie om dagen of zelfs weken niet te kunnen werken." De hackers zouden toegang gekregen hebben tot het computersysteem door een menselijke fout in de beveiliging. (VHS/LPS)