"Beter kappen op een hoogtepunt" Ghost Rockers stoppen ermee 18 augustus 2018

Studio 100-groep Ghost Rockers heeft zijn afscheid aangekondigd. Na vier jaar hebben de hoofdrolspelers van de tv-serie annex muziekgroep beslist om ermee op te houden, zo kondigen Juan Gerlo (27), Tinne Oltmans (25), Wout Verstappen (24), Elindo Avastia (23) en Marie Verhulst (22) aan in een videoboodschap. "We zijn heel blij met alle kansen die we van Studio 100 en Ketnet hebben gekregen. Ghost Rockers was en is een fantastische periode in ons leven waar we met heel veel plezier en voldoening op kunnen terugkijken", zeggen de vijf.

