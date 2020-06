Exclusief voor abonnees "Beter dan thuis pinten pakken" 10. CAFE 'T NIEUW BIJLKEN, LOKEREN 09 juni 2020

In 't Nieuw Bijlken hebben de stamgasten hun weg teruggevonden naar het café van Chris Vandenbroucke. Bart De Wilde geeft een rondje. "De voorbije weken had ik een bord in mijn tuin met daarop: café Quatre Amis. Met enkele stamgasten van 't Nieuw Bijlken spraken we bij mij af, maar dat is niet hetzelfde als op café gaan. Eindelijk kunnen we terug lachen en zeveren samen." Vanavond worden de biljartkeus opnieuw bovengehaald. "Als er een nieuwe speler bijkomt, moeten we elke keer de ballen kuisen. Dat wordt wennen", lacht Chris. (YDS)

