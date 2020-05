Exclusief voor abonnees "Betaal consultatie bij diëtist terug" 07 mei 2020

De Vlaamse Vereniging van Beroepsdiëtisten roept de overheid op om consultaties terug te betalen, nu er steeds meer bewijs komt dat mensen met overgewicht vatbaarder zijn voor het coronavirus. Sommige ziekenfondsen voorzien nu wel een eenmalige terugbetaling van 40 euro na vier consultaties, maar daar blijft het bij. Nochtans, vindt de beroepsvereniging, kunnen diëtisten een belangrijke schakel zijn in het voorkomen van en de revalidatie na corona. "Enerzijds worden mensen die Covid-19 oplopen en ook overgewicht hebben, ernstiger ziek", zegt voorzitter Rian van Schaik. "Mee helpen voorkomen dat ze te zwaar worden is één van onze taken. Ten tweede moeten ook patiënten die revalideren na corona goed opgevolgd worden. Per dag op intensieve zorg verlies je één kilogram spiermassa. Bovendien krijgen ze vaak slikproblemen, geur- en smaakverlies... Dat kan niet enkel worden opgelost met eiwitrijk en gezond voedsel. Die mensen moeten intensief begeleid worden." Omdat de kost van een diëtist voor veel mensen een belemmering vormt, vraagt de beroepsvereniging nu een terugbetaling. "In Nederland wordt iedereen drie uur vergoed. Diëtisten zijn een meerwaarde, blijkt uit onderzoek daar. Mensen zijn minder ziek, kunnen langduriger werken, hoeven minder vaak bij de dokter langs... Waarom kan het hier niet?" (BCL)

