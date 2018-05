'Bestsellerboy' Mano (27) werd door z'n ouders verstoten 'omdat hij Allah beledigde' Nadine Van Der Linden

05 mei 2018

00u00 0 De Krant Knappe mannen die een bestseller schrijven, ze zijn niet dik gezaaid. Vaak zijn schrijvers weliswaar geniaal, maar ligt hun sixpack eerder in de koelkast dan op hun lijf. In Nederland, daarentegen, hebben ze Mano Bouzamour (27). Een Marokkaanse wonderboy die op z'n 22ste een knaldebuut schreef, en prompt door z'n ouders werd verstoten omdat hij Allah beledigde. En dus besloot hij in zijn tweede boek nóg harder religie in vraag te stellen en nóg uitbundiger seks te vieren. "Vrijheid moet je durven claimen."

Even terugspoelen. 2013. Vanuit het niets brengt een jonge Marokkaan een boek uit dat in Nederland potten zal breken, en ook in België opvalt: 'De belofte van Pisa'. De verfilming is aan de gang, de 22ste druk komt net van de persen. Absolute aanrader, overigens, als u straks iets wil lezen op strand of terras: Bouzamour schrijft het verhaal van de Marokkaanse jongen Sam, die in Amsterdam naar een deftig lyceum gaat, en zodoende laveert tussen twee culturen. Als lezer krijg je daarmee een inkijk in het soms hypocriete leven van Marokkaans-Nederlandse straatjongens: opgroeien doen ze in streng islamitische gezinnen, maar buiten verloopt het niet zo vroom. Ach, een diefstalletje. Of alcohol. Of seks. Zolang je maar naar de moskee gaat. De zwaar gelovige ouders van Bouzamour waren niet blij met de roman - al konden ze die zelf niet lezen, analfabeet als ze zijn. Bouzamour werd het huis uitgegooid en ook zijn vroegere vrienden lieten hem zonder pardon vallen. Maar de literaire wereld omarmde hem als een wonderkind, en scholen zien hem graag komen om hun leerlingen - vaak lui achteroverliggend in hun bank, met een smartphone in hun broek - weer warm te krijgen voor de letteren. En nu is daar Bouzamours tweede boek: 'Bestsellerboy'. De schrijver kwam het, samen met zijn donkere kuif, gisteren voorstellen in Antwerpen.

