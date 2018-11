"Beste zandcross ooit" Aerts 3de 26 november 2018

Met een derde plaats in Koksijde deed Toon Aerts de best mogelijke zaak in de Wereldbeker. Aerts gaf maar vijf punten prijs op Wout van Aert en blijft in het WB-klassement leider met 350 punten. Van Aert is tweede met 328 punten.