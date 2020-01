Exclusief voor abonnees "Beste transfer ooit van Anderlecht" Paul Van Himst gaf scepter als vaandeldrager paars-wit door aan hem 27 januari 2020

"Toen Robbie van Club Brugge kwam, was hij eigenlijk niet zo bekend. Maar hij groeide uit tot de beste transfer die Anderlecht ooit gedaan heeft. Hij léék niet snel, maar als hij op snelheid was met de bal aan de voet, was hij niet bij te houden. Robbie ging nooit achteruit met de bal, hij ging altijd op zijn tegenstander af. Soms ging hij twee, drie man voorbij. Zijn grote specialiteit was een verdediging kapot spelen."

