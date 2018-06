"Beste Ben Weyts, als u de dood van Rani (2) niet uitgelegd krijgt, is het dan echt zo wansmakelijk om je af te vragen waarom uw partij de dood van Mawda (2) wél zo vlot uitgelegd kreeg?" Opinie van Jan Segers Jan Segers

22 juni 2018

22 juni 2018

Er is een leeuwin gestorven. Nou ja, gestorven. Afgemaakt door de politie, niet met een verdwaalde kogel maar met een gericht schot. Doodgeschoten dus. Ingeslapen, heet dat in het overlijdensbericht van Planckendael. 'Ik zweer het u, meneer de rechter, ik heb haar niet doodgeschoten. Ik heb haar laten inslapen.' Absurde communicatie. Lachwekkend, mocht het niet zo triest zijn. Want dat is het nu net: geboorte en dood van iconische dieren in onze dierenparken raken ons blijkbaar steeds dieper. Ze zorgen voor een plechtige doop en voor oprechte rouw, zeker als het om soorten gaat die, zoals de olifant en de leeuw, tot de top van het dierenrijk behoren. Had - om bij 'The Lion King' te blijven - een doodgeschoten wrattenzwijn of een ontsnapte hyena de headlines van het nieuws gehaald? Nee. Het is voor dieren niet anders dan voor mensen: wat we kennen, raakt ons meer. Soms is een bekend dier ons liever dan een onbekende mens.

Terecht neemt de menselijke gevoeligheid voor dierenleed en dierenwelzijn alsmaar toe. Dat is een teken van beschaving, niet van normvervaging. Maar er is een keerzijde: ook de politiek heeft dierenliefde inmiddels ontdekt als glijmiddel voor stemmenwinst. Onlangs was peter Kris Peeters (CD&V) respectvol aanwezig op de doop van Tun Kai, de olifantendochter van Kai Mook. Een hindoepriester zette er een rood rond punt op het voorhoofd van mens en dier. Gekker moet het toch niet worden, niet voor een olifant en niet voor een vicepremier. Hetzelfde gevoel van plaatsvervangende gêne bekroop me toen ik gisteren Ben Weyts (N-VA) met trillende stem hoorde reageren op het inslapen van Rani (2). Half verdriet, half verontwaardiging. Alsof er vijf slachtoffers te betreuren vielen bij een aanslag of tien doden bij een treinramp. Dat niveau van drama dus. Gekker moet het ook voor een Vlaams minister van Dierenwelzijn niet worden.

Het gaat er bij Weyts niet in waarom de politie geschoten heeft. Volgens hem is dat verschrikkelijk en valt het niet uit te leggen. Want zijn er geen andere manieren om een dier te neutraliseren dat geen andere schuld treft dan dat het door menselijke onachtzaamheid zijn vrijheid heeft verworven? Is een dodelijk schot de enig mogelijke oplossing voor een levend wezen dat niet spontaan terug wil naar waar het vandaan kwam? De minister suggereerde van niet. Rani (2) had niet dood gemoeten, vond hij. Waarna hij het wansmakelijk vond dat anderen hem vroegen of Mawda (2) dan wél dood moest, die dag in dat voortvluchtige busje vol bange, radeloze migranten, bestuurd en misleid door handelaars in menselijke miserie. Wansmaak? De pot verwijt de ketel, meneer de minister.

Uiteraard moet je de dood van een mens niet afwegen tegen die van een dier. De omstandigheden waren verschillend, maar dat doet er niet eens toe. Een jonge leeuw is geen jong kind. Punt. Maar als een N-VA-minister zegt dat hij de dood van Rani (2) niet uitgelegd krijgt, is het dan zo populistisch om je af te vragen waarom zijn partij de dood van Mawda (2) dan wél zo vlot kreeg uitgelegd? Ouderlijke verantwoordelijkheid, klonk het. Als Weyts terecht om een onderzoek vraagt naar de noodzaak van het fatale schot op Rani, is het dan ook niet logisch om te wachten op het onderzoek naar de kogel die Mawda trof vooraleer te oordelen over ieders verantwoordelijkheid en schuld? Think twice, N-VA.