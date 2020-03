Exclusief voor abonnees "Besmetting wordt niet doorgegeven aan kind tijdens zwangerschap en via borstvoeding" 25 maart 2020

Een zwangere vrouw die besmet is met het coronavirus geeft dat virus niet door aan haar kind tijdens de zwangerschap, ook niet via de borstvoeding. Dat stellen Leuvense wetenschappers die zich daarvoor baseren op internationaal onderzoek bij 37 vrouwen die de voorbije twee maanden een Covid-19-infectie opliepen. 35 van hen bevielen door middel van een keizersnede, al is het volgens de experts niet duidelijk in hoeverre dat een gevolg was van de infectie. Zwangere vrouwen zijn dan wel meer vatbaar voor ernstige luchtweginfecties, er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat besmette vrouwen een moeilijkere zwangerschap kennen dan andere. Ook wordt een besmette mama geadviseerd moedermelk te blijven geven, al is ze best extra waakzaam voor hygiëne.

