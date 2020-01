Exclusief voor abonnees "Besefte niet dat ik dronken was" Doodrijder in Zuid-Tirol 07 januari 2020

00u00 0

De 27-jarige automobilist die het ongeval veroorzaakte waarbij zes jongeren om het leven kwamen in het wintersportdorp Luttach (Zuid-Tirol) had 1,9 promille alcohol in zijn bloed. "Ik besefte niet dat ik dronken was", liet hij verstaan in de Italiaanse krant 'Corriere della Sera'. Zondagnacht reed Stefan L. met zijn sportwagen in op een groepje van zeventien jongeren. De verwarmingsinstallateur reed bovendien veel sneller dan de toegelaten 50 km per uur. Zijn advocaat heeft in een verklaring gezegd dat L. op weg was naar de 'Hexenkessel', de discotheek in Luttach. De relatie met zijn vriendin was dezelfde avond op de klippen gelopen. De jongeren die hij aanreed stonden op het punt om in een shuttlebus te stappen na een uitje in dezelfde discotheek. Stefan L. is naar de gevangenis in Bozen (Bolzano) overgebracht. Hij werd na het ongeval door een psycholoog in de gaten gehouden. Volgens Italiaanse media wilde de twintiger zich van het leven beroven nadat hij hoorde dat er zes mensen waren omgekomen. (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis