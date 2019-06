Exclusief voor abonnees "Besef nu dat geld niet belangrijkste is" Bongonda 29 juni 2019

Club, Anderlecht, Celtic, Bournemouth, Brighton, Rennes... Iedereen jaagde op Theo Bongonda, maar Racing Genk won de strijd. "Want dit is een familieclub - daar rendeer ik het beste", verklaarde de flankaanvaller. "Bovendien kan ik hier mijn kinderdroom vervullen door in de Champions League te spelen." Daar kan een monsterloon niet tegenop. In laatste instantie polste ook het Egyptische Pyramids FC naar Bongonda, waar hij het dubbele kon verdienen. "Maar ik wilde niet dezelfde fout maken als enkele jaren geleden, toen ik naar Turkije trok. Ik besef nu dat geld niet het belangrijkste is in het leven. Liever blijf ik in België om voor mijn kinderen te zorgen. Weet je, eigenlijk zat ik in een luxepositie. (lacht) Twee jaar geleden wou enkel Zulte Waregem me hebben, nu was de lijst met ploegen lang." En dat etiket van duurste transfer tussen twee Belgische ploegen? "Daar hou ik van", besloot Bongonda met een knipoog. (VDVJ)

