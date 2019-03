'Beroepsinbreker' vliegt op z'n 71ste nog jaartje de cel in 07 maart 2019

Hij had al 35 geslaagde inbraken en 16 pogingen tot inbraak op z'n naam - goed voor tien veroordelingen - maar er kon gerust nog een lijntje toegevoegd worden aan z'n strafblad, dacht een 71-jarige inbreker uit het Oost-Vlaamse Lievegem. Vorig jaar stal hij een laptop in een lagere school, waarvoor hij gisteren een jaar cel kreeg. Al moest de rechter luid genoeg praten, want de zeventiger was naast slecht te been ook hardhorig. Het parket had geen medelijden. "Wie kan inbreken, kan ook een celstraf uitzitten." (JDG)