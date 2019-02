"Bernie Sanders stelt zich opnieuw kandidaat voor presidentsverkiezingen" 18 februari 2019

De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft een video opgenomen waarin hij zijn kandidatuur lanceert voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat meldt de nieuwssite 'Politico'. De datum waarop de video verspreid zal worden, ligt nog niet vast, klinkt het. De nieuwssite had al eerder gemeld dat Sanders, die in 2016 het onderspit moest delven bij de Democratische nominatie, ontmoetingen had met het oog op de vorming van een campagneteam. De 77-jarige senator uit Vermont, die zich een 'democratische socialist' noemt, zetelt als onafhankelijke, ondanks zijn nauwe banden met de Democratische Partij. Hij nam het tijdens de Democratische voorverkiezingen in 2016 op tegen Hillary Clinton.

