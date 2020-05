Exclusief voor abonnees "Bernal en co. zullen naar Tour kunnen reizen" Koers kort 23 mei 2020

Volgens de Spaanse wielerwebsite Zikloland zullen Egan Arley Bernal, Nairo Quintana en andere Colombiaanse wielrenners in augustus probleemloos kunnen afreizen naar Europa, om er deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk (29/8-20/9) en/of andere wedstrijden op de UCI-kalender. Mauricio Vargas, voorzitter van de Colombiaanse wielerfederatie, zegt dat ze zullen mogen rekenen op een uitzonderingsmaatregel op het internationale vliegverbod tot eind augustus. "We vroegen de Colombiaanse president Iván Duque, minister van Verkeer Angela Maria Orozco en minister van Sport Ernesto Lucena of de renners in die periode op de gepaste tijdstippen in Europa kunnen geraken en volgens hen zal zich geen enkel probleem stellen", zo citeert de site Vargas. De strikte lockdown in Colombia houdt nog minstens aan tot en met 31 mei, maar ook daar verkregen de profrenners een uitzondering op. Zij mogen gewoon buiten trainen. (JDK)

