"Benny was al jaren boos op zijn moeder en stiefvader" Gepensioneerd koppel vermoord teruggevonden nadat zoon dood uit Schelde gehaald wordt IBO/DCRB/VHS/LSI/SDVO

09 september 2019

05u00 0 De Krant Wat is er gebeurd met Henri Vanlerberghe (69) en Lena Vangheluwe (66)? Het mysterie nadat ze dood werden teruggevonden werd er alleen maar groter op toen bleek dat het lichaam dat een dag eerder uit de Schelde in Oudenaarde gehaald werd, dat van Benny R. was: de zoon van Lena uit een vorig huwelijk. Volgens buren was de man al jaren boos op zijn moeder en stiefvader. "Hij voelde zich minderwaardig behandeld."

Volgens vrienden van het koppel waren Henri en Lena "gelukkiger dan ooit". Jarenlang hadden ze hard gewerkt in hun fruitwinkel 't Fruitpoortje in Kluisbergen, en de jongste twee jaar genoten ze met volle teugen van hun pensioen. Lena vertelde als vrolijke flapuit aan iedereen die het horen wilde over het nieuwe huis dat ze in Thimougies, een dorpje net over de taalgrens, aan het bouwen waren. En pa'ke - zoals Lena haar man liefkozend noemde - amuseerde zich als stille levensgenieter met zijn paarden. In Thimougies kenden ze hem allemaal. Henri die met de pijp in de mond met zijn paardenkoets door de straten reed: het was er een vertrouwd zicht. Dat het koppel vorige week vermoord werd, kwam er dan ook hard aan.

Het was een neef van Henri en Lena die de gruwelijke ontdekking deed. Hij zet de nieuwbouw voor zijn oom en tante vlak naast het huis waarin ze nu al vijftien jaar woonden. Elke dag kwam zijn nonkel Henri hem op de werf een kop koffie brengen. Omdat de koffie donderdag op zich liet wachten, trok de neef zelf naar hem. Door het raam zag hij hoe Henri in de zetel lag te slapen. Hij besloot hem te laten rusten en belde niet aan. Vrijdagochtend zag hij zijn oom nog stééds in de zetel zitten, in precies dezelfde houding als de dag voordien. De neef verwittigde meteen de hulpdiensten, en zij troffen Henri dood aan in zijn zetel. Lena lag even verderop op de grond. Het koppel was om het leven gebracht met een mes. Wanneer dat gebeurde, is niet duidelijk.

Roofmoord

Feit is wel dat Lena al sinds woensdagavond onbereikbaar was. Ilse Van Caemelbeke, die een slagerij uitbaat in Tiegem, probeerde haar meermaals te bellen. "Lena kwam hier af en toe een handje helpen. Maar toen ik woensdagavond belde om te vragen of ze ook vrijdag kon werken, nam ze niet op. Ze belde ook niet terug, wat niet van haar gewoonten was. Toen ze vrijdag niet kwam opdagen, wist ik dat er iets mis was. Ik heb haar familie gebeld, en zij hebben mij het afschuwelijke nieuws verteld."

Aanvankelijk gingen de speurders uit van een roofmoord, maar al snel werd ook de link gelegd met een lichaam dat een dag eerder uit de Schelde gehaald werd in Oudenaarde. Dat werd er donderdag rond 19 uur opgemerkt door een visser. De man had geen identiteitspapieren op zak, waardoor de politie niet meteen wist om wie het ging. Intussen weten ze dat wel: om Benny R., de oudste zoon van Lena. Zij had twee kinderen uit een vorig huwelijk: Benny en een dochter. Ook Henri had drie kinderen uit een vorige relatie, en samen kreeg het koppel nog één zoon.

Medicatie

Het is zo goed als zeker dat de dood van Benny en de moord op Lena en Henri met elkaar gelinkt zijn. Maar de parketten in Doornik en Oudenaarde wilden afgelopen weekend weinig kwijt over het onderzoek. In Oudenaarde lieten ze alleen weten dat de zoon op het eerste gezicht niet met geweld om het leven is gebracht. Donderdagavond al - nog voor zijn lichaam geïdentificeerd was - leek alles te wijzen op zelfmoord. Maar of Benny ook iets te maken heeft met de dood van zijn moeder en stiefvader, is voorlopig onduidelijk.

Volgens de familie waren er nooit problemen tussen Benny en zijn ouders. "Benny was al lang depressief, dat wel. Hij nam daar medicatie voor. En Lena zorgde goed voor hem. Dat deed hem deugd. Hij had geen vriendin en geen job, maar wel een moeder die alles voor hem deed. Van ruzie was geen sprake." Maar de buren van de man hangen een ander verhaal op. "Benny was al jaren boos op zijn ouders. Als hij over hen vertelde, was dat altijd vol wrok en frustratie. Hij voelde zich minderwaardig behandeld ten opzichte van de andere kinderen van Henri en Lena. Ze hadden altijd de mond vol over hun andere kinderen, maar over Benny spraken ze nooit. En dat vrat aan hem. Eerlijk? We vreesden al lang dat hij hen iets zou aandoen. Ik zeg niet dat hij iets met de dood van zijn ouders te maken heeft - het is aan de politie om dat uit te zoeken - maar mocht het zo zijn: ik zou er niet van verschieten."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be