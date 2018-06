"Benjamin Herman radicaliseerde járen geleden" 11 juni 2018

De radicalisering van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei, zou al in 2014 begonnen zijn. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek aan Sudpresse. Nochtans verklaarde justitieminister Koen Geens (CD&V) in het parlement dat de jongeman pas in 2017 voor het eerst opdook in nota's van Staatsveiligheid. De bron van Sudpresse spreekt dit tegen. "Het eerste rapport waarin de radicalisering van Herman zwart op wit voorkomt, dateert van november 2014." Het was een cipier die dit gesignaleerd had. Een ander document uit 2015 bevestigt dat de man "al contact had met Nizar Trabelsi en Amor Sliti toen ze samen opgesloten waren in Aarlen". Sliti wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op commandant Massoed in Afghanistan in 2001. In september 2003 werd hij veroordeeld als medeplichtige van Nizar Trabelsi, die een aanslag plande op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

