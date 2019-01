"Benieuwd wat ik waard ben" Kort tijdritje inspireert Evenepoel 29 januari 2019

Een biljartvlakke chrono van 12 kilometer, zes kilometer heen, zes terug op de Calle Mendoza in Pocito. Dat moet een Belgische, Europese en wereldkampioen tijdrijden bij de junioren zeker inspireren. "Toch had ik het liever anders gezien", zegt Remco Evenepoel. "Langer, vooral. Je een hele dag moeten opladen voor amper twaalf kilometer is een beetje jammer. 'Kunnen ze geen twee grote ronden doen, zodat ze uitkomen op 25 à 30 kilometer', vroeg ik ploegleider Davide Bramati. (lacht) Dat was ideaal geweest. Nu is het echt: op, af, gedaan. Je moet enkel uitkijken dat je niet te veel naar rechts of links uitwaait. Soit, we moeten het ermee stellen."

