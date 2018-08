"Benieuwd naar Belgische Netflix" 02 augustus 2018

John Porter staat niet afkerig tegenover de plannen van Proximus om een streamingdienst op te richten die zoveel mogelijk Belgische programma's, films en tv-series beschikbaar stelt voor de Belgische kijkers. CEO Dominique Leroy kondigde vorige week in deze krant aan dat ze daarover onderhandelingen voert met verschillende spelers in de telecom- en tv-sector. "Mij heeft ze nog niet gebeld", zegt de Telenet-baas. "Maar ik vermoed dat Telenet er wel bij betrokken zal worden. Ik ben benieuwd hoe een samenwerking kan leiden tot een scherpere concurrentie tegen de internationale spelers. Het is een feit dat 'content' een globaal gegeven en dat in de toekomst daar de strijd zal gevoerd worden. We willen marktleider blijven op dat vlak, maar er is zeker ruimte om content te delen." (FrD)

