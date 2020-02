Exclusief voor abonnees "Bengaals vuur betaald door gras te maaien en af te wassen" JONGSTE ULTRA'S ZIJN TUSSEN 11 EN 16 JAAR 04 februari 2020

00u00 0

Ze zijn allemaal maar tussen elf en zestien jaar, maar de diehard supporters van de Limburgse derdeprovincialer Lanaken VV bezorgen elke tegenstander knikkende knieën. Op een kleine betonnen tribune zorgt 'Lanaken Youth' elke thuiswedstrijd voor sfeer met luide gezangen, grootse spandoeken en Bengaals vuur. "We betalen al onze acties zelf en klussen daarom in onze vrije tijd wat bij door het gras te maaien of de afwas te doen", zegt D.F. (16), de leider van de jongste ultra's ter wereld. Hij haalde inspiratie in de staantribune van KRC Genk. "We dachten: wat zij doen, kunnen wij in onze 'hometown' ook." En al zijn ze maar met tien, op Instagram groeide de formatie al naar ruim 4.000 leden en in de regionale voetbalwereld vormen ze een begrip.

