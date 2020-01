Exclusief voor abonnees "Ben outsider, geen favoriet" Sanne Cant 31 januari 2020

00u00 0

Geen drie zonder vier? Sanne Cant wil het maar wát graag, zichzelf nog een keer opvolgen als wereldkampioene veldrijden bij de vrouwen-elite. "Maar ik moet realistisch zijn. Ik heb dit seizoen nog maar twee crossen gewonnen. Het zou straf zijn mocht daar nu plots het WK bijkomen. Ik ben méér outsider dan topfavoriet", schat ze zichzelf correct in. Je zou kunnen veronderstellen dat dat statuut wat druk wegneemt en het vanuit die rol makkelijker wordt om iets te forceren. "Maar eigenlijk verandert het niets. Omdat druk iets is wat ik mezelf opleg. Uiteraard zal het vreemd aanvoelen als ik die regenboogtrui na drie jaar moet inleveren. Maar hey, daar ga ik nu nog niet van uit." Over het parcours piekert Cant liever niet te veel. "Ik zie op korte tijd veel veranderen. En laat het dus niet aan mijn hoofd komen. Het is een belangrijke stressfactor die ik kan uitschakelen." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis