"Ben niet ongerust" Makelele 30 juli 2018

Goede starters zijn ze niet bij Eupen. Net als vorig seizoen (0-5 tegen Zulte Waregem) beginnen de Panda's het seizoen met vijf tegengoals. "Over de eerste helft kan ik niks positiefs zeggen", sakkerde Claude Makelele. "Het is duidelijk geworden dat we sowieso nog defensieve versterking moeten halen. Maar toch ben ik niet ongerust." Eupen kon overigens nog geen beroep doen op topaankoop Danijel Milicevic. De Bosniër keek toe vanuit de tribune met een enkelblessure. (VDVJ)