"Ben Japans aan het leren"

Zeilster Emma Plasschaert 25 maart 2020

00u00 0

Emma Plasschaert (26), in 2018 wereldkampioene Laser Radiaal, zag de bui uiteraard al hangen. De ene zeilcompetitie na de andere werd uitgesteld en daar komen nu ook nog de Spelen bij, waar de Oostendse haar olympisch debuut zou maken. Begrijpelijk dat ze met gemengde gevoelens zat: "Het nieuws komt zeker niet uit de lucht gevallen en ik ben natuurlijk ontgoocheld, maar tegelijk snap ik de beslissing wel. Sport is ons leven, maar als het gaat om mensenlevens, dan betekent sport niet veel. Ach ja, het geeft me een jaar extra om me voor te bereiden."

