"Ben in de val gelokt" Nemmouche spreekt dan toch op slotdag 06 maart 2019

00u00 0

"Als ik kon, zou ik alles anders doen." Dat zei Mehdi Nemmouche op de allerlaatste dag van het proces over de aanslag op het Joods Museum. De hoofdbeklaagde wachtte tot de laatste zittingsdag om heel kort iets te zeggen. Voordien weigerde hij telkens op vragen te antwoorden. Dat was volgens zijn advocaat om "iemand" te beschermen. "Mijn advocaat heeft uitgelegd waarom ik gezwegen heb, dat was geen gebrek aan respect", aldus Nemmouche aan de jury. "Als ik kon, zou ik alles anders doen. Bedankt om twee maanden naar ons geluisterd te hebben."

HLN