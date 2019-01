"Ben echt niet goed aan het spelen" Van Uytvanck start tegen titelverdedigster Wozniacki 14 januari 2019

00u00

Twijfels bij Alison Van Uytvanck (WTA 51). Enkel pijnlijk geblesseerd in haar eerste match van het jaar in Auckland. Daardoor met weinig matchen en weinig vertrouwen aangekomen in Melbourne. En dan als cadeau ook nog een eerste ronde tegen titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3) krijgen in de Rod Laver Arena. Dan kan je wel proberen te teren op die knappe zege tegen Garbine Muguruza in de tweede ronde van Wimbledon vorig jaar en die goede match tegen de Deense blondine in Rome zes maanden geleden, maar dat is misschien iets te veel gevraagd van de makkelijk met het vertrouwen worstelende Van Uytvanck. "Het was een ongelukkige blessure waardoor ik drie dagen niets heb kunnen doen", zuchtte ze. "Ik ben nu nog steeds aan het zoeken naar mijn ritme en ben niet goed aan het tennissen op training."

HLN