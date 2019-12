Exclusief voor abonnees "Belhocine leerde Morioka en mij verdedigen" Bruno 09 december 2019

00u00 0

Met Belhocine, Morioka en Massimo Bruno had Charleroi een trainer en twee spelers met een Anderlecht-verleden in de rangen. Alle drie lagen ze er op gebrand het ongelijk van hun ex-werkgever te bewijzen. Met een punt waren ze achteraf best tevreden. "We waren naar hier gekomen om te winnen", zei Bruno. "Maar vandaag waren we minder dan de voorbije weken. Er zat te veel afval in ons spel." Het was opvallend hoe Bruno en Morioka zich op het middenveld te pletter liepen. "We hebben bij Charleroi en met Belhocine andere waarden meegekregen dan bij Anderlecht", verklaarde Bruno. "We hebben geleerd om te verdedigen en ons dubbel te plooien voor het blok. Ook Morioka heeft vandaag heel veel defensief werk verricht. Dat zou je niet meteen van hem verwachten." (MJR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis