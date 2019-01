"Belgische piloot bekende moord op VN-secretaris" 14 januari 2019

Een Belgische huurling is één van de daders van één van de meest geheimzinnige politieke moorden van de 20ste eeuw. Piloot Jan Van Risseghem (foto) zat achter de stuurknuppel van het gevechtsvliegtuig dat op 17 september 1961 het vliegtuig deed crashen met daarin de Zweedse VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld kwam om het leven toen zijn DC-6 neerstortte nabij Ndola, in Zambia (foto). De omstandigheden van de crash zijn nooit uitgeklaard. 'De Morgen' meldt dat er een nieuwe getuigenis komt bovendrijven, via een documentaire van de Deense journalist en filmmaker Mads Brügger, die eind deze maand in première gaat. Pierre Coppens, een oud-parachutist die nu in Spanje woont, brengt daarin voor het eerst zijn verhaal. "Ik weet dat Jan Van Risseghem het vliegtuig heeft neergehaald, want hij heeft het me zelf verteld", zegt Coppens. Van Risseghem overleed in 2007, en Coppens heeft hem niet in Congo ontmoet, maar in ons land, enkele jaren na de dood van Hammarskjöld.

