'Belgische' Kroaten naar Amerika 06 maart 2018

Zowel Club Brugge, AA Gent als Standard zien in de week voor play-off 1 een basisspeler naar Amerika trekken. Matej Mitrovic (Club), Kalinic (AA Gent) en Cop (Standard) zijn door de Kroatische bond immers opgeroepen voor de de interlands tegen Peru (23 maart) en Mexico (27 maart). Die vriendschappelijke matchen gaan door in Miami en Dallas. Standard ziet ook Marin vertrekken naar de Roemeense nationale ploeg, die oefeninterlands speelt in Israël (23 maart) en tegen Zweden (27 maart). Ook Chipciu (Anderlecht) en Rotariu (Moeskroen) zijn opgeroepen. (WDK/FDZ)