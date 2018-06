"Belgische IS-weduwen niet vrijgelaten of geruild" 11 juni 2018

De Belgische IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zullen niet worden vrijgelaten door de Syrische Koerden, noch zullen ze geruild worden met Koerdische strijders die in handen zijn van IS. Dat zegt Mustefa Bali, woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten, in een gesprek met Humo. Het gerucht van zo'n ruil deed de ronde. "Je reinste onzin", zegt Bali. "Sommigen willen ons zwartmaken door zulke berichten rond te sturen." Ook Shivan Alkhaburi, de Koerdische politieke leider en woordvoerder van de Beweging voor een Democratische Maatschappij, ontkent. "We onderhandelen niet met terroristen."