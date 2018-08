"Belgische boekentas weegt te zwaar" 25 augustus 2018

00u00 0

Een rugzak is niet alleen de populairste schooltas, maar ook de meest ergonomische keuze voor de rug. Maar die mag je dan wel niet te zwaar laden. Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde gewicht van de boekentas van de Belgische scholieren 15 % van het lichaamsgewicht is. "En dat is te zwaar", zegt Roeland Motmans van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV). "De richtlijn is 10 % van het lichaamsgewicht: niet alleen voor lagereschoolkinderen, maar ook voor tieners én volwassenen. Alleen zo behoud je een normale spierwerking en gangpatroon."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN