"België wil 42 kinderen uit Syrië halen, maar operatie is delicaat"

Ons land wil graag de 42 Belgische kinderen in Syrische kampen repatriëren, maar de operatie is "delicaat". Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) verklaard in New York. "De wil van de regering is de repatriëring toe te laten. Ik heb dat principe vorige week in de Kamer herhaald, maar het is een delicate operatie. Er zijn rechterlijke beslissingen (waarbij ons land dwangsommen opgelegd kreeg, red.). We hebben beroep aangetekend omdat we voor de repatriëring van de kinderen zijn, maar niet van de moeders", legde Goffin uit.

Volgens de chef van de Belgische diplomatie moeten de moeders ter plaatse worden berecht. "Ze hebben op het Syrische grondgebied oorlogsfeiten gepleegd en moeten daar worden berecht. Momenteel willen ze niet gescheiden worden van hun kinderen, maar het is hun verantwoordelijkheid deze tijdelijke scheiding te aanvaarden opdat hun kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht." Minister Goffin wil geen termijn naar voren schuiven. "Uit veiligheidsoverwegingen" wil hij ook niets kwijt over een mogelijke samenwerking met landen uit de regio.

