Exclusief voor abonnees "België heeft beste telsysteem ter wereld": Van Gucht verdedigt zich... 25 april 2020

00u00 0

"België heeft het beste controlesysteem ter wereld. We tellen steeds beter dan de andere landen." In een poging de imagoschade te beperken, heeft viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht (links op foto) een reeks interviews aan buitenlandse media gegeven. Hij verdedigt de Belgische aanpak en herhaalt dat België ook de vermoedelijke gevallen telt. Bij 46% van de Belgische overlijdens is het bevestigd dat het om corona gaat. Vergelijken heeft geen zin, zegt Van Gucht, zeker omdat België over het hele land getroffen wordt - terwijl bijvoorbeeld in de VS vooral in New York overlijdens zijn. "Wie landen op dit moment vergelijkt, doet dat om politieke redenen. Het is wetenschappelijk niet te verdedigen", aldus Van Gucht.

